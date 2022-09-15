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Глава района Запорожской области рассказала о покушении СБУ на нее

Глава Васильевского района Романиченко заявила о готовившемся на нее покушении СБУ

Фото: РИА Новости

Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила на нее покушение. Несколько человек задержали, передает РИА Новости.

«Задержаны уже несколько человек, которые СБУ передавали поручения на покушение на меня. И в ходе общения с этими людьми выясняется, что с той стороны не особо владеют информацией даже о моем местонахождении. Это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует», — заявила Романиченко.

Романиченко добавила, что если местные жители не раскрыли ее местоположение, то они поддерживают ее политику и те изменения, которые произошли в регионе с его переходом под контроль России.

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Марина Совина
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