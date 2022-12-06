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14:50, 6 декабря 2022Мир

Политолог рассказал о третьей войне между Китаем и США

Китаист Ломанов заявил о вступлении КНР в третью войну с США

Фото: Damir Sagolj / Reuters

КНР вступила в третью войну с США. О продолжающемся конфликте сторон рассказал китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Лентой.ру».

«Эта третья война является не последовательной, а одновременной. Я имею в виду, что сперва, в годы президентства Дональда Трампа, США и Китай вошли в состояние торговой войны. Сейчас при Джо Байдене остро разгорается технологическая, инновационная война, война за недопуск Китая к вершинам современной науки и техники. И сейчас начинается третья война, война идеологическая», — сказал политолог.

По его словам, идеологические войны возможны даже в условиях глобализованного мира и представляют проблему для концепции будущего.

Ранее в Пентагоне захотели поддерживать отношения с Пекином. Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх уточнила, что на данный момент Вашингтон доволен сохранением открытых каналов коммуникаций с Китаем.

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Валентина ШварцманАнастасия Заикина
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