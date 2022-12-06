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10:05, 6 декабря 2022Из жизни

Женщина выиграла 3,1 миллиона рублей и потеряла лотерейный билет

UPI: в США женщина выиграла 50 тысяч долларов и забыла, где лежит ее лотерейный билет

Фото: Maryland Lottery

Жительница американского штата Мэриленд, 41-летняя Шриджана Вости, выиграла 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей) в лотерею и потеряла выигрышный билет. Об этом сообщает UPI.

Женщина купила лотерейный билет в июне за пять долларов (312 рублей) и вскоре узнала, что выиграла 50 тысяч долларов. «Я проверяла билет снова и снова. Я была так счастлива», — рассказывает она.

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Вости сообщила о выигрыше семье и убрала билет в «надежное место». Спустя несколько месяцев, когда пришло время получать денежный приз, она поняла, что совершенно забыла, где он лежит. Опасаясь, что срок действия лотерейного билета истечет, она обыскала весь дом и в конце концов обнаружила его в чемодане. «Я испытала огромное облегчение, когда нашла его и поняла, что не опоздала», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что житель США впервые в жизни попробовал сыграть в лотерею и разбогател, сорвав джекпот. На выигранные деньги мужчина планирует сделать сюрприз другу, который убедил его купить билет.

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Алиса Удовик
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