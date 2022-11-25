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09:14, 25 ноября 2022Из жизни

Скептически настроенный мужчина впервые сыграл в лотерею и разбогател

UPI: американец впервые попробовал сыграть в лотерею и сорвал джекпот

Фото: unsplash

Житель американского города Хэмптон, штат Вирджиния, впервые в жизни попробовал сыграть в лотерею и разбогател, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Дэнни Джонсон всегда был скептически настроен по отношению к лотереям. Он говорил друзьям, что это пустая трата времени и денег. Несмотря на это, друг начал убеждать его купить билет, когда размер джекпота достиг исторических значений.

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Мужчина сдался, и к очередному розыгрышу приобрел билет на сайте лотереи. После розыгрыша американец посмотрел на выпавшие числа и обратил внимание на то, что часть из них были вписаны в его билет. «Я даже не знал, сколько мне причитается, потому что никогда раньше не участвовал в лотерее», — подчеркнул он.

Оказалось, что мужчина выиграл приз в 50 тысяч долларов (три миллиона рублей), который утроился благодаря тому, что он выбрал специальную опцию. Итоговая сумма составляла 150 тысяч долларов (девять миллионов рублей).

Американец пока не решил, как распорядиться полученными деньгами. Он планирует сделать сюрприз другу, который убедил его купить билет.

Ранее сообщалось, что в США 66-летняя женщина впервые в жизни купила лотерейный билет и выиграла 50 тысяч долларов (три миллиона рублей). Поучаствовать в лотерее ей предложил возлюбленный.

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Алиса Дмитриева
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