Женщина впервые в жизни поучаствовала в лотерее и выиграла 3,7 миллиона рублей

В США 66-летняя женщина впервые в жизни купила лотерейный билет и выиграла 50 тысяч долларов (почти 3,7 миллиона рублей). Об этом сообщает United Press International.

Жительница города Форт-Вашингтон, штат Мэриленд, рассказала, что была в одном из сетевых продуктовых магазинов, когда возлюбленный предложил ей поучаствовать в лотерее. Прежде ей никогда не приходило это в голову. Женщина согласилась и взяла первый в своей жизни билет местной моментальной лотереи за пять долларов.

Американка не сразу поняла, что выиграла. «Сначала все символы на билете показались мне одинаковыми», — поделилась воспоминаниями победительница.

Позже сестра объяснила ей, что пирамидка монет в одном из полей билета означает, что она выиграла 50 тысяч долларов. Деньги удачливая американка решила потратить на оплату больничных счетов 93-летней матери. «Мама всегда поддерживала меня, и то, что я могу теперь помочь ей, — огромное счастье», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии внезапно выиграла в лотерею после двух лет жизненных невзгод. Ее выигрыш составил 100 тысяч австралийских долларов (больше пяти миллионов рублей).