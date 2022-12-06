Врачи с Первого канала предупредили о протекающих без симптомов опасных болезнях

Врач Малышева назвала гипертонию и атеросклероз болезнями, протекающими без симптомов

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили опасные заболевания, которые протекают без симптомов. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Одной из болезней, протекающих бессимптомно, Малышева назвала гипертонию. По словам терапевта, люди с этим диагнозом обычно не ощущают у себя повышенное артериальное давление. Терапевт подчеркнула, что при гипертонии человек должен постоянно следить за давлением и принимать таблетки, назначаемые специалистом. В противном случае, предупредила она, у больного может случиться инсульт.

Ее коллега Гандельман отметил, что без каких-либо симптомов также протекает атеросклероз. У людей с этим заболеванием высокий риск возникновения инфарктов и инсультов, уточнил он. Кардиолог добавил, что пациентам с атеросклерозом врачи обычно назначают такие препараты, как статины.

Кроме того, как сообщила Малышева, симптомы не наблюдаются и на начальной стадии рака груди. Терапевт рассказала, что женщины узнают о том, что у них онкологическое заболевание молочной железы, только в результате медобследования. Чтобы уберечь себя от этого заболевания, она порекомендовала женщинам раз в месяц пальпировать грудь и при обнаружении уплотнений сразу обращаться к врачу.

Ранее Елена Малышева, Герман Гандельман и их соведущий Михаил Коновалов в программе «Жить здорово!» назвали вид завтрака, который препятствует развитию рака. По словам специалистов, защитить от этого заболевания поможет регулярное употребление яиц пашот.