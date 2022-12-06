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16:25, 6 декабря 2022Культура

Марго Робби рассказала о поцелуе с Брэдом Питтом на съемках «Вавилона»

Марго Робби призналась, что инициировала сцену поцелуя с Брэдом Питтом в «Вавилоне»
Марго Робби и Брэд Питт

Марго Робби и Брэд Питт. Фото: Simon Dawson / Reuters

Австралийская актриса Марго Робби рассказала, что инициировала сцену поцелуя с артистом Брэдом Питтом во время съемок фильма «Вавилон». Ее слова приводит EOnline.

Робби призналась, что изначально поцелуя не было в сценарии. «Этого не было в сценарии. Я подумала: "Когда еще у меня будет шанс поцеловать Брэда Питта? Я просто возьму и сделаю это"», — заявила артистка.

Кинозвезда добавила, что перед импровизированной сценой ей пришлось убедить режиссера картины Дэмьена Шазелла в необходимости поцелуя.

«Я сказала: "Дэмьен, думаю, Нелли (героиня Марго Робби — прим. «Ленты.ру») просто подошла бы и поцеловала Джека (герой Брэда Питта — прим. «Ленты.ру»). На что Дэмьен ответил: "Ну, она могла бы… Подожди-подожди. Это ты просто хочешь поцеловать Брэда Питта. Я подумала тогда: "О, подайте на меня в суд теперь! Такая возможность мне больше не представится"», — поделилась актриса.

Режиссер согласился на сцену. После успешного первого дубля, Шазелл попросил актеров повторить поцелуй.

Ранее Марго Робби рассказала о подготовке к эротической сцене в «Волке с Уолл-стрит».

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Дениза Мацаева
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