В США признали несовершенство механизма экспортных ограничений против России

Глава Минторга США Раймондо: механизм экспортных ограничений против России несовершенен

Механизм экспортных ограничений против России эффективен, но несовершенен, так как требует доработки. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо в интервью журналу Foreign Affairs.

«Совершенна ли эта система? Нет, реальность такова, что, будь то Россия, будь то Китай, они каждый день будут просыпаться и искать возможность обойти ограничения», — признал глава Минторга США.

Раймондо подчеркнула, что власти Соединенных Штатов «ежедневно проснувшись, ищут способы перекрыть эти лазейки».

Ранее власти Соединенных Штатов и их союзники по международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) заморозили около 30 миллиардов долларов активов элиты и российских бизнесменов. В группу REPO входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии (ЕК).