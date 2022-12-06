США с союзниками заморозили активы российских бизнесменов на миллиарды долларов

Белый дом: США с союзниками по REPO заморозили $30 млрд активов российских бизнесменов

Власти Соединенных Штатов и их союзники по международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) заморозили около 30 миллиардов долларов активов элиты и российских бизнесменов. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По словам Салливана, после начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты «объединились со своими партнерами по G7, чтобы исключить» Россию и ее помощников из мировой финансовой системы.

«Они [российская элита и бизнесмены] наживаются на страданиях украинского народа. К настоящему времени REPO заморозила активы на сумму более 30 миллиардов долларов, <...> от суперъяхт до фешенебельных апартаментов», — заявил советник американского лидера.

В группу REPO входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии (ЕК).

3 декабря стало известно о задержании бизнесмена Михаила Фридмана в Лондоне. Однако позже в Альфа-банке информацию опровергли: «Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом».

