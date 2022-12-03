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20:58, 3 декабря 2022Экономика

В Альфа-банке отреагировали на новость о задержании Михаила Фридмана в Лондоне

В Альфа-банке опровергли сообщения о задержании бизнесмена Михаила Фридмана в Лондоне

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сообщения о том, что российский бизнесмен Михаил Фридман был задержан британскими правоохранителями в своем доме в Лондоне, не соответствуют действительности. Распространившуюся ранее в СМИ информацию опровергли в Альфа-банке, передает ТАСС.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет», — отреагировал представитель кредитной организации, комментируя публикацию о задержании предпринимателя.

Ранее источник ТАСС в окружении бизнесмена сообщил, что тот якобы был задержан в Лондоне. Собеседник агентства отметил, что Фридмана отпустили под залог.

До этого издание The Independent со ссылкой на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью сообщило, что британские правоохранители задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Его имя не называлось. При этом отмечалось, что мужчину обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и лжесвидетельства.

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Варвара Кошечкина
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