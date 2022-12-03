Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:43, 3 декабря 2022Мир

Стало известно о задержании бизнесмена Михаила Фридмана в Лондоне

ТАСС: российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Полиция задержала в Лондоне российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом стало известно ТАСС от источника в окружении предпринимателя.

«Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», — заявил собеседник агентства.

Другие детали он не раскрыл.

Ранее 3 декабря издание The Independent со ссылкой на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью сообщило, что британские правоохранители задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Его имя не называлось. При этом отмечалось, что мужчину обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и лжесвидетельства.

Также указывалось, что вместе с предпринимателем были задержаны еще двое мужчин, которые также заподозрили в отмывании денег.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Посольство РФ отреагировало на задержание российского бизнесмена в Лондоне
Лукашенко заявил о нежелании Россией и Белоруссией войны
Популярный блогер перечислил правила грамотного общения с хейтерами
На Украине завели дело из-за «слива» дорогого авто замглавы офиса президента
В ДТП с пассажирским автобусом в Москве пострадали 14 человек
Сборная США вылетела с чемпионата мира после поражения от Нидерландов
Стало известно о задержании бизнесмена Михаила Фридмана в Лондоне
Новая прическа Егора Крида развеселила россиян
В ЕС заявили о готовности стран G20 поддержать потолок цен на российскую нефть
Лукашенко оценил готовность Украины и Запада к переговорам с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.