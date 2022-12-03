Стало известно о задержании бизнесмена Михаила Фридмана в Лондоне

ТАСС: российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне

Полиция задержала в Лондоне российского бизнесмена Михаила Фридмана. Об этом стало известно ТАСС от источника в окружении предпринимателя.

«Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», — заявил собеседник агентства.

Другие детали он не раскрыл.

Ранее 3 декабря издание The Independent со ссылкой на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью сообщило, что британские правоохранители задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Его имя не называлось. При этом отмечалось, что мужчину обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и лжесвидетельства.

Также указывалось, что вместе с предпринимателем были задержаны еще двое мужчин, которые также заподозрили в отмывании денег.