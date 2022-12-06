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14:51, 6 декабря 2022Россия

Власти призвали жителей Новошахтинска укрыться из-за неизвестного с пулеметом

Администрация Новошахтинска призвала жителей найти укрытие из-за неизвестного с пулеметом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Новошахтинска в Ростовской области призвали жителей города найти укрытие из-за неизвестного с пулеметом, открывшего стрельбу по полицейским. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Там уточнили, что на данный момент в городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, который напал на полицейских.

«В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», — призвали власти.

Ранее стало известно о нападении мужчины на сотрудников правоохранительных органов, которое произошло возле Старой Соколовки. Полицейские прочесывали местность и заметили в лесу человека в балаклаве с оружием в руках. Увидев стражей порядка, он открыл по ним огонь. После перестрелки неизвестному удалось скрыться.

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Никита Абрамов
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