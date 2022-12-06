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17:41, 6 декабря 2022Россия

В граничащем с Украиной российском регионе создадут народную дружину

Курский губернатор Старовойт сообщил о создании народной дружины «Патриот»

Кадр: Telegram-канал Романа Старовойта

В Курской области создадут народную дружину «Патриот». Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот"», — написал глава области.

Представитель региональных властей сообщил, что добровольцы пройдут отбор и боевую подготовку, после чего начнут помогать военнослужащим охранять территорию региона.

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«Приглашаем всех желающих присоединяться. Мы не пропустим врага и защитим родной край. За нами Курская область и вся Россия!» — добавил губернатор.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе появятся отряды территориальной обороны или самообороны. По его словам, формировать их будут из тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван в ряды Вооруженных сил России, «но имеет боевой опыт и большое желание».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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