В граничащем с Украиной российском регионе появятся отряды самообороны

Белгородский губернатор Гладков сообщил о формировании отрядов самообороны

В Белгородской области появятся отряды территориальной обороны или самообороны. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что формировать будут несколько батальонов из тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван в ряды Вооруженных сил (ВС) России, «но имеет боевой опыт и большое желание». По словам Гладкова, с запросом на создание отрядов самообороны «буквально с первых дней» начала спецоперации обращалось большое количество местных жителей.



⠀

«Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области», — написал глава региона.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.

21 сентября в России объявили о начале частичной мобилизации, в рамках которой власти обещали призвать в ряды ВС России 300 тысяч человек. Спустя чуть больше месяца — 28 октября — глава Минобороны Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.