Сотрудница полиции показала разницу во внешности в рабочее и свободное время

Сотрудница полиции Николь из США показала разницу во внешности в рабочее и свободное время

Сотрудница полиции Николь с никнеймом blueline_barbie из Теннесси, США, показала разницу во внешности в рабочее и свободное время. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка позировала в синем свитшоте и бронежилете с надписью «Полиция». При этом она распустила волосы и сделала неяркий макияж, подчеркнув глаза. Затем американка показала несколько кадров, где предстала в повседневной одежде. Так, она примерила укороченный лонгслив со спортивными штанами, черную и оттенка хаки водолазки и выделила черты лица с помощью косметики. Кроме того, юзерша надела блестящее голубое платье, которое обнажало плечи и часть груди. «Вы бы стали со мной встречаться?» — поинтересовалась инфлюэнсерша.

В свою очередь зрители отреагировали на предложение девушки в комментариях. «Это прекрасно! Я бы точно согласился», «Конечно! Стал бы, не раздумывая», «Ты сейчас не шутишь?» — завили они.

В ноябре блогерша Корнелия (фамилия неизвестна) показала внешность в униформе электрика и восхитила зрителей.