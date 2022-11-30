Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:30, 30 ноября 2022Ценности

В сети восхитились внешностью девушки-электрика в униформе

TikTok-блогерша Корнелия показала внешность в униформе электрика и восхитила зрителей

Кадр: @shes_electricx / TikTok

Блогерша Корнелия (фамилия неизвестна) показала внешность в униформе электрика и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала перед камерой во время работы. Она позировала в объемной черно-салатовой куртке с серыми полосками, в массивных перчатках и покрытых строительной пылью штанах. При этом юзерша распустила волосы и сделала неяркий макияж, подчеркнув губы, глаза и брови. «Ты работаешь электриком?» — привела она вопрос, который, по ее словам, нередко слышит от окружающих. «Почему бы и нет? Давайте покончим со стигматизацией», — ответила блогерша, добавив к ролику хештеги о том, что женщинам следует поддерживать друг друга.

В свою очередь, пользователи сети сделали девушке комплименты в комментариях. «Ты абсолютно сногсшибательна», «Привет, красавица», «Красивая и талантливая», «Приятно видеть женщин в этом деле», — заявили они.

Ранее в ноябре служащая в Военно-воздушных силах США блогерша Шелби Мак показала внешность в униформе и восхитила зрителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
США объяснили отказ поставлять Киеву оружие большой дальности
Струйные выбросы черных дыр удалось сымитировать на компьютере
Германия и Норвегия выступили с неофициальной инициативой для НАТО
В Москве появился сервис по вывозу старой мебели и электроники
Москвичам предрекли морозы до минус 20 градусов
Якубович рассказал о неожиданном новогоднем предложении Эрнсту
Кардиолог предупредила о сопровождающихся ранней сединой болезнях
Мужчина попытался убить девушку ради кровавого ритуала
В сети восхитились внешностью девушки-электрика в униформе
Сборная Франции впервые с 2014 года проиграла матч чемпионата мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.