Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 28 ноября 2022Ценности

В сети восхитились внешностью военнослужащей в униформе

В сети восхитились внешностью служащей в Военно-воздушных силах США Шелби Мак

Кадр: Tiktok.com/@shelbymackkkk

Служащей в Военно-воздушных силах США (ВВС) блогерша Шелби Мак показала внешность в униформе и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала несколько фрагментов из рабочей жизни. Так, она позировала в камуфляжном костюме в машине, сделав неяркий макияж и уложив волосы в косу. Кроме того, она снялась в самолете и на его фоне, а также надела синюю летную форму.

В свою очередь пользователи сети оценили внешность американки в комментариях. «Ты такая милая. Спасибо за службу!», «Я влюблен в тебя», «Я буду [встречать вас первым], если вы прибудете на базу в моем городе», «Моя мечта... Хочу быть в ВВС бортовой медсестрой», — прокомментировали они.

Ранее в ноябре офицер полиции Хизер (фамилия неизвестна) из Джорджии, США, восхитила пользователей сети внешностью без униформы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
ЕС изучит возможность снятия санкций с российского банка
Про группу «Иванушки International» снимут фильм
В Минобороны Австрии назвали сроки полного блэкаута на Украине
В сети восхитились внешностью военнослужащей в униформе
Российский спортсмен погиб при крушении частного вертолета под Тверью
В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине
Россияне вспомнили способ сушить белье на морозе
Финансист предупредила о рисках вложения в доллар и криптовалюту
Конгрессмен предрек экономике США крах из-за забастовки железнодорожников
Освещавшего протесты в Шанхае корреспондента избили в полицейском участке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.