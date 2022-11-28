В сети восхитились внешностью военнослужащей в униформе

В сети восхитились внешностью служащей в Военно-воздушных силах США Шелби Мак

Служащей в Военно-воздушных силах США (ВВС) блогерша Шелби Мак показала внешность в униформе и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала несколько фрагментов из рабочей жизни. Так, она позировала в камуфляжном костюме в машине, сделав неяркий макияж и уложив волосы в косу. Кроме того, она снялась в самолете и на его фоне, а также надела синюю летную форму.

В свою очередь пользователи сети оценили внешность американки в комментариях. «Ты такая милая. Спасибо за службу!», «Я влюблен в тебя», «Я буду [встречать вас первым], если вы прибудете на базу в моем городе», «Моя мечта... Хочу быть в ВВС бортовой медсестрой», — прокомментировали они.

Ранее в ноябре офицер полиции Хизер (фамилия неизвестна) из Джорджии, США, восхитила пользователей сети внешностью без униформы.