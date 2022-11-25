В сети восхитились внешностью сотрудницы полиции без униформы

Офицер полиции Хизер из США восхитила пользователей сети внешностью без униформы

Офицер полиции Хизер (фамилия неизвестна) из Джорджии, США, восхитила пользователей сети внешностью без униформы. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика сотрудница правоохранительных органов с никнеймом @heatherivey89 позировала перед камерой, сидя в машине в черной рубашке и бронежилете с нагрудным жетоном. При этом она уложила волосы в высокий пучок и сделала макияж в пастельных тонах. Затем девушка показала, как выглядит в свободное от работы время. Она предстала на размещенных кадрах в золотистом бикини, солнечных очках и с высоким хвостом, продемонстрировав татуировки на теле. Кроме того, блогерша надела легинсы и кроп-топ, блузку с глубоким декольте, облегающее мини-платье с обнажающим часть груди вырезом и леопардовый костюм из топа и юбки с разрезом.

Зрители оценили образы американки в комментариях. «Ты прекрасна», «Великолепная», «Я только что проехал на красный свет, моя лицензия просрочена, а страховки нет. Ладно, просто отведи меня в тюрьму», «Пожалуйста, арестуй меня», — заявили они.

Ранее в ноябре медсестра Тенейша Генри из Балтимора, США, восхитила пользователей сети внешностью в нерабочее время. В начале ролика девушка предстала в униформе синего цвета, кофте, очках, а также в медицинских колпаке и маске. Затем блогерша продемонстрировала, как выглядит в свободные часы.