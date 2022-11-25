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04:10, 25 ноября 2022Ценности

В сети восхитились внешностью сотрудницы полиции без униформы

Офицер полиции Хизер из США восхитила пользователей сети внешностью без униформы

Кадр: @heatherivey89

Офицер полиции Хизер (фамилия неизвестна) из Джорджии, США, восхитила пользователей сети внешностью без униформы. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика сотрудница правоохранительных органов с никнеймом @heatherivey89 позировала перед камерой, сидя в машине в черной рубашке и бронежилете с нагрудным жетоном. При этом она уложила волосы в высокий пучок и сделала макияж в пастельных тонах. Затем девушка показала, как выглядит в свободное от работы время. Она предстала на размещенных кадрах в золотистом бикини, солнечных очках и с высоким хвостом, продемонстрировав татуировки на теле. Кроме того, блогерша надела легинсы и кроп-топ, блузку с глубоким декольте, облегающее мини-платье с обнажающим часть груди вырезом и леопардовый костюм из топа и юбки с разрезом.

Зрители оценили образы американки в комментариях. «Ты прекрасна», «Великолепная», «Я только что проехал на красный свет, моя лицензия просрочена, а страховки нет. Ладно, просто отведи меня в тюрьму», «Пожалуйста, арестуй меня», — заявили они.

Ранее в ноябре медсестра Тенейша Генри из Балтимора, США, восхитила пользователей сети внешностью в нерабочее время. В начале ролика девушка предстала в униформе синего цвета, кофте, очках, а также в медицинских колпаке и маске. Затем блогерша продемонстрировала, как выглядит в свободные часы.

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Алина Гостева
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