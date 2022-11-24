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08:01, 24 ноября 2022Ценности

В сети восхитились внешностью медсестры в нерабочее время

Медсестра Тенейша Генри восхитила пользователей сети внешностью в нерабочее время

Кадр: @teneisha101

Медсестра Тенейша Генри из Балтимора, США, восхитила пользователей сети внешностью в нерабочее время. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка предстала в униформе синего цвета, кофте, очках, а также в медицинских колпаке и маске. Затем блогерша продемонстрировала, как выглядит в свободные часы. Так, она позировала в розовой футболке и коротких шортах и в зеленом топе с глубоким декольте. Кроме того, юзерша примерила облегающий комбинезон, который сочетала с расстегнутым пальто, и платье с обнажающим часть груди вырезом.

Зрители оценили трансформацию медработницы, сделав ей комплименты в комментариях. «Выглядишь стильно!», «Ты восхитительна, сестренка», «Прекрасное преображение», — отметили они.

Ранее в ноябре медработница и блогерша из Польши с никнеймом fitmedicgirl показала внешность без униформы и восхитила пользователей сети. В начале ролика девушка позировала в рабочей одежде, которая состояла из рубашки с короткими рукавами и брюк фиолетового цвета. Затем она продемонстрировала один из нарядов, который носит в свободное время.

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Алина Гостева
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