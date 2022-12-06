Выявлены влияющие на обучение попугаев разговору факторы

Scientific Reports: пол попугая оказался не основным фактором обучения разговору

Ученые-орнитологи из Университета Северного Колорадо (UNC) и Университета Питтсбурга в Джонстауне (UPJ) выявили факторы, влияющие на обучение попугаев разговору. Оказывается, что на это в меньшей степени воздействуют пол и возраст, вопреки устоявшимся представлениям. О выводах исследования сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Scientific Reports.

Для этого специалисты наблюдали за почти 900 попугаями, которые включали в себя 73 вида. Они заметили, что некоторые виды гораздо лучше имитируют звуки, чем другие. Например, африканские серые попугаи, которые долгое время считались лучшими в подражании человеческого голоса, обладают самым большим репертуаром, насчитывающим в среднем около 60 слов. Какаду, амазонки и ара также оказались превосходными имитаторами, со средним словарным запасом в 20-30 слов.

Основными критериями обучения были вовсе не пол и не возраст начала дрессировки, как ранее считалось. Самки и самцы одинаково качественно повторяли необходимые звуковые команды и им требовалось примерно одинаковое количество времени. Хотя исключением стали волнистые и океанские попугайчики — их самцы имеют больший вокальный репертуар. А у желтоголовых амазонов, наоборот, самки были способны выучить больше звуков.

При этом молодые птицы расширяли свой репертуар до достижения зрелости, а затем их вокабуляр достигал плато. Кроме того, у пятидесятилетних птиц словарный запас не был больше, чем у пятилетних птиц.

