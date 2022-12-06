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04:50, 6 декабря 2022Мир

Посла России вызвали в МИД Канады из-за слов о голодоморе

МИД Канады вызвал посла РФ в Оттаве из-за пресс-релиза о голодоморе на Украине

Фото: Chris Wattie / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Канады вызывало посла России в Оттаве Олега Степанова из-за заявления российского диппредставительства о голодоморе на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, генеральный директор департамента по европейским делам Майкл Бонсер пригласил, чтобы сделать демарш и донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом дипмиссии по голодомору. По словам Степанова, Оттава продолжает отстаивать позицию украинской общины Канады, которая в том числе обвиняет Россию в организации голодомора только на Украине.

Посол РФ отметил, что, в свою очередь, донес до канадского дипломата российскую позицию по данному вопросу. В частности, он напомнил, что голодомор в 1930-х годах был не только на территории Украинской ССР, но и в других республиках Советского Союза, в том числе в России. Он подчеркнул, что российская сторона продолжит «доносить историческую правду в Канаде, нравится ли это кому-то или нет».

Агентство отмечает, что на прошлой неделе посольство РФ в Оттаве заявило, что правительство Канады продолжает верить в дезинформацию о целенаправленном голодоморе украинцев, не утруждая себя проверкой исторических фактов.

Россия не признает голодомор геноцидом украинцев. По мнению Москвы, он стал «общей трагедией» народов страны и «крупнейшей гуманитарной катастрофой» на ее территории.

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Марина Совина
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