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19:10, 6 декабря 2022Россия

Медведев порассуждал о своих постах в Telegram

Зампред Совбеза Медведев заявил, что сам пишет посты в Telegram

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с активистами «Молодой гвардии "«Единой России»" и «Волонтерской роты «Боевого братства» заявил, что сам пишет посты в свой Telegram-канал. Слова политика приводит ТАСС.

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать», — сказал зампред Совбеза.

При этом он отметил, что у него есть помощники, которые также работают над ведением его Telegram-канала.

Ранее Медведев ответил мемом на решение Европы о потолке цен на российскую нефть. Он разместил кадр из фильма Стенли Кубрика «Сияние», на котором изображен замерзший персонаж Джека Николсона.

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Никита Абрамов
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