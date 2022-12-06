Медведев порассуждал о своих постах в Telegram

Зампред Совбеза Медведев заявил, что сам пишет посты в Telegram

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с активистами «Молодой гвардии "«Единой России»" и «Волонтерской роты «Боевого братства» заявил, что сам пишет посты в свой Telegram-канал. Слова политика приводит ТАСС.

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать», — сказал зампред Совбеза.

При этом он отметил, что у него есть помощники, которые также работают над ведением его Telegram-канала.

Ранее Медведев ответил мемом на решение Европы о потолке цен на российскую нефть. Он разместил кадр из фильма Стенли Кубрика «Сияние», на котором изображен замерзший персонаж Джека Николсона.