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15:01, 3 декабря 2022Россия

Медведев отреагировал мемом на решение о потолке цен на российскую нефть

Зампред Совбеза Медведев ответил мемом на решение о потолке цен на российскую нефть
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил мемом на решение Европы о потолке цен на российскую нефть. Изображение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев разместил кадр из фильма Стенли Кубрика «Сияние», на котором изображен замерзший персонаж Джека Николсона.

«Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть...» — написано на изображении.

Вечером 2 декабря Европейский союз официально подтвердил, что согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Большая часть государств изначально предлагала диапазон 65-70 долларов за баррель, однако главным препятствием для согласования была Польша, которая требовала установить ограничение в 30 долларов.

По данным агентства Reuters, схема с предельными ценами обсуждалась на уровне G7, однако более высокий потолок поддержали власти США, в начале декабря призвав Европу осторожно подходить к жестким ограничениям. 3 декабря глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил с инициативой о снижении потолка цен на нефть до 30 долларов.

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Сергей Истомин
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