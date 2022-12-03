Власти Украины предложили снизить потолок цен на нефть в два раза

Глава офиса Зеленского Ермак предложил снизить потолок цен на нефть до 30 долларов

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил с инициативой о снижении потолка цен на нефть до 30 долларов. Свое предложение он высказал в Telegram-канале.

Ермак напомнил, что страны группы семи и Австралия уже ввели ограничения на стоимость нефти, после чего потолок цен был установлен на уровне 60 долларов за баррель. Но, по мнению украинских властей, этого недостаточно.

«Все то, что предлагала группа Макфола-Ермака, хотя снизить нужно бы до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику врага. Мы всегда достигаем своей цели, и экономика России все равно будет разрушена, а сама Россия будет платить и отвечать за все преступления», — написал он.

Также Ермак отметил, что Украина все равно «добьется своего».

3 декабря страны G7 и Австралия определились с потолком на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель. Меры должны вступить в силу 5 декабря вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что если страны группы G7 введут потолок цен на российские сорта нефти, то топливо пойдет в те страны, которые к подобным ограничениям не присоединятся.