Институт развития интернета наградит создателей социально значимого контента

ИРИ наградит создателей социально значимого контента весной 2023 года

Весной 2023 года в Москве пройдет церемония награждения премией, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ) для создателей социально значимого контента. Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру», победителям вручат награды в 36 номинациях.

Сбор заявок участников продлится до 30 декабря. Выдвигать номинантов будут лидеры медиаотрасли. «Премия профессиональная и предполагает наличие сильных проектов даже в лонг-листе — поэтому мы установили входной фильтр в виде отраслевых лидеров, которые и предлагают кандидатов на основе своего профессионального взгляда и опыта», — объяснил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Он добавил, что социально значимые проекты, которые «транслируют добро и созидательные смыслы», часто теряются на фоне более яркого и привлекательного для аудитории развлекательного или агрессивного контента.

«Наша задача — выделять и поощрять авторов, которые могут совместить созидательный посыл с качеством сценария, картинки, упаковки, чтобы зрителям было интересно и легко смотреть этот контент и взаимодействовать с ним, а после просмотра захотелось менять себя и мир к лучшему», — подчеркнул Гореславский.

В числе номинаций премии — «Лучший сериал», «Лучший художественный фильм», «Лучший блог», «Дебют года», «Международный успех» и другие. При этом в 2023 году появится девять новых номинаций, среди которых «Лучший проект в вертикальном формате», «Лучший Telegram-канал», «Лучший вирусный контент», «Лучший анимационный проект», «Лучший спецпроект интернет-СМИ» и другие.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в 2022 году. Среди победителей: российские военные корреспонденты, спецпроект «Истории волонтеров "Лиза Алерт"», фильм «Серебряные коньки», веб-сериал «Трудные подростки-2», онлайн-проект «Русская кибердеревня», фильм «Батя», блог «Вася на сене», «Тревел-блог бабушки Жени», пранки Вована и Лексуса и многие другие.