Россиянам перечислили психиатрические противопоказания к опасной работе

Мишустин утвердил список психиатрических противопоказаний к работе повышенной опасности

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список психиатрических противопоказаний к работе, связанной с повышенной опасностью. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с частью второй статьи 6 закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" утвердить прилагаемый перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности», — говорится в документе.

В список попали расстройства, которые являются хроническими и затяжными, а также имеют тяжелые или часто обостряющиеся болезненные проявления. В частности, в перечень вошли такие расстройства, как шизофрения, умственная отсталость, невротические и связанные со стрессом, органические, а также расстройства настроения, личности, поведения и психологического развития.

Ранее в Госдуме предложили участникам спецоперации право на медико-психологическую реабилитацию. Законопроект подготовила группа парламентариев во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.