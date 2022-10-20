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08:56, 20 октября 2022Россия

В Госдуме предложили участникам спецоперации право на психологическую помощь

«Известия»: в Госдуму внесут проект о праве участников СВО на психологическую помощь
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Государственную думу группа парламентариев во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким в ближайшее время внесет законопроект, согласно которому ветеранам и инвалидам боевых действий, в том числе участникам спецоперации, должно предоставляться право на медико-психологическую реабилитацию. Это следует из пояснительной записки к законопроекту, пишут «Известия».

Согласно документу, депутаты хотят внести изменения в закон «О ветеранах» — предполагается, что он установит правовую гарантию на получение психологической помощи ветеранам, а также членам семей погибших участников боевых действий. Также для ветеранов предусмотрена медико-психологическая реабилитация при наличии показаний.

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«В России отсутствует единый законодательный акт по оказанию гражданам психологической помощи, а правовое регулирование данного вопроса, как правило, осуществляется на уровне отраслевых законов и подзаконных актов», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время в стране есть закон «Об основах социального обслуживания граждан» — в нем определено, что россиянам при необходимости могут предоставить психологическую, педагогическую, юридическую и прочую помощь. Во время ЧС представление психологической помощи регулируется приказом Минздрава «О психологической и психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях».

По словам военного эксперта Алексея Рамма, в российских Вооруженных силах сейчас есть специальная психологическая служба, которая занимается поддержанием морально-психологического состояния военнослужащих и оказанием им помощи. В свою очередь, штатные психологи есть в воинских частях и некоторых подразделениях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России отменили решение о мобилизации более 9,5 тысячи многодетных отцов. Он подчеркнул, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.

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Анастасия Шейкина
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