В России отменили решение о мобилизации более 9,5 тысячи многодетных отцов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 9,5 тысячи многодетных отцов были отозваны из воинских частей и освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 19 октября.
«Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — констатировал Володин, отметив, что россияне уже вернулись к своим семьям.
Спикер добавил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.
18 октября глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Минобороны решило вопрос о частичной мобилизации многодетных отцов. Согласно новой инициативе, от мобилизации освободят многодетных мужчин, имеющих трех и более детей до 18 лет, и детей, обучающихся по очной форме обучения, до 23 лет.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах страны с 21 сентября. 18 октября в Кремле заявили о приостановке мобилизации в выполнивших план регионах.