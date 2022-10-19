В России отменили решение о мобилизации более 9,5 тысячи многодетных отцов

Володин сообщил, что более 9,5 тысячи многодетных россиян были отозваны из воинских частей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 9,5 тысячи многодетных отцов были отозваны из воинских частей и освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 19 октября.

«Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — констатировал Володин, отметив, что россияне уже вернулись к своим семьям.

Спикер добавил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.

18 октября глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Минобороны решило вопрос о частичной мобилизации многодетных отцов. Согласно новой инициативе, от мобилизации освободят многодетных мужчин, имеющих трех и более детей до 18 лет, и детей, обучающихся по очной форме обучения, до 23 лет.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах страны с 21 сентября. 18 октября в Кремле заявили о приостановке мобилизации в выполнивших план регионах.