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18:54, 19 октября 2022Россия

В России отменили решение о мобилизации более 9,5 тысячи многодетных отцов

Володин сообщил, что более 9,5 тысячи многодетных россиян были отозваны из воинских частей

Фото: Reuters

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 9,5 тысячи многодетных отцов были отозваны из воинских частей и освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 19 октября.

«Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — констатировал Володин, отметив, что россияне уже вернулись к своим семьям.

Спикер добавил, что призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.

18 октября глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Минобороны решило вопрос о частичной мобилизации многодетных отцов. Согласно новой инициативе, от мобилизации освободят многодетных мужчин, имеющих трех и более детей до 18 лет, и детей, обучающихся по очной форме обучения, до 23 лет.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в регионах страны с 21 сентября. 18 октября в Кремле заявили о приостановке мобилизации в выполнивших план регионах.

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Варвара Родикова
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