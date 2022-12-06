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13:20, 6 декабря 2022Экономика

Россия решила продавать нефть с помощью новых инструментов

Новак: Россия использует новые инструменты при торговле нефтью

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Россия при торговле нефтью взаимодействует с более мелкими трейдерами, использует новые схемы страхования поставок, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

«Настают более сложные условия. Тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать. Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки. Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры» — объяснил он решение работать с помощью новых подходов.

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Новак также признал, что из-за ограничений стране придется менять логистические цепочки. При этом он уверен, что российская нефть будет востребована в мире, несмотря на введенные Западом эмбарго и ценовой потолок.

Новак добавил, что механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка разрабатывается, он должен заработать до конца года. Вице-премьер также сказал, что Россия на фоне неопределенной ситуации может снизить добычу нефти, но ненамного.

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Платон Щукин
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