Россия решила продавать нефть с помощью новых инструментов

Новак: Россия использует новые инструменты при торговле нефтью

Россия при торговле нефтью взаимодействует с более мелкими трейдерами, использует новые схемы страхования поставок, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

«Настают более сложные условия. Тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать. Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки. Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры» — объяснил он решение работать с помощью новых подходов.

Новак также признал, что из-за ограничений стране придется менять логистические цепочки. При этом он уверен, что российская нефть будет востребована в мире, несмотря на введенные Западом эмбарго и ценовой потолок.

Новак добавил, что механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка разрабатывается, он должен заработать до конца года. Вице-премьер также сказал, что Россия на фоне неопределенной ситуации может снизить добычу нефти, но ненамного.