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12:18, 6 декабря 2022Экономика

Новак не увидел трагедии в новых нефтяных санкциях против России

Вице-премьер Новак: цепочки поставок нефти из РФ будут меняться, но в этом нет трагедии
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Российская нефть будет востребована в мире несмотря на введенные Западом эмбарго и ценовой потолок. Цепочки поставок будут меняться, но никакой трагедии в этом нет, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

«Такое вмешательство в рыночные инструменты, безусловно, влияет на работу наших компаний, на реализацию продукции на экспортные рынки. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет покупателей», — отметил он.

Новак напомнил, что Россия — крупнейший поставщик нефти на мировые рынки. Этого топлива в мире не так много, а потому российские энергоресурсы будут востребованы всегда, убежден он.

Вице-премьер признал, что на фоне ограничений стране необходимо будет менять логистические цепочки. «Тем не менее мы не видим в этом никакой трагедии», — заверил он.

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5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на ввоз сырой российской нефти по морю. В тот же день в ЕС, Австралии и странах «Большой семерки» заработало правило о предельной цене в 60 долларов за баррель для закупки топлива российского происхождения. Речь идет о нефти, которая по морю поставляется в третьи страны.

В Кремле отмечали, что Россия не намерена признавать введенный лимит и уже готовит для Запада ответное решение. При этом в Германии предупредили, что новые санкции приведут к трудностям для жителей Европы.

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Полина Матюхина
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