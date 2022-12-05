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17:33, 5 декабря 2022Экономика

Европейцам предрекли проблемы из-за эмбарго Запада на российскую нефть

Депутат Бундестага Котре заявил, что эмбарго на нефть из России вредит населению Европы

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Запад сегодня ведет глупую энергетическую политику, из-за которой у населения Европы возникнут проблемы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AfD), член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.

По его словам, новые ограничения против российского топлива могут взвинтить цены на нефть. Помимо этого, может возникнуть угроза дефицита энергоресурса.

«У России же вряд ли возникнут долгосрочные проблемы с поставками нефти другим покупателям, — предрекает депутат. — Нефтяное эмбарго — это еще один удар в ходе экономической войны ЕС против России, который вредит при этом населению в Европе».

5 декабря начало действовать эмбарго ЕС на импорт сырой российской нефти по морю. С того же дня в Австралии, ЕС и странах «Большой семерки» вступило в силу правило о предельной цене в 60 долларов за баррель для закупки нефти российского происхождения. Оно касается нефти, поставляемой в третьи страны по морю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет признавать лимит цен, введенный на Западе. По его словам, Кремль уже готовит ответное решение.

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Полина Матюхина
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