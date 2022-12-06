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03:20, 6 декабря 2022Россия

Риелтор предостерегла россиян от продажи определенного вида жилья

Риелтор Зырянова предупредила россиян о рисках при продаже единственного жилья

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент «Российской Гильдии Риелторов» Ирина Зырянова рассказала, почему не стоит продавать единственное жилье, даже если очень нужны деньги. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

По словам Зыряновой, многие россияне сейчас задумываются о том, как приумножить доходы, и в нынешних обстоятельствах продажа недвижимости кажется им хорошей идеей. Но, как отмечает собеседница агентства, этот вариант можно рассмотреть, если жилье дополнительное, либо запланирован обмен более подходящую квартиру. Если же оно единственное, продавать его ради выгодных инвестиций или просто лишних денег, не стоит.

Отдельно эксперт выделила те случаи, когда единственное жилье продается для обмена на новое. Нередко в ожидании новоселья людям приходится переезжать на съемные квартиры, так как приобретенные дом или квартира еще строятся. Успешный исход данной сделки во многом зависит от профессионализма риелтора, который сопровождает и продажу, и встречную покупку, так как здесь важен анализ ситуации, просчет риска.

«Но до того, как пойти по этому пути и продать свою единственную квартиру, собственник должен хорошо обдумать такое решение и просчитать все риски», — подытожила Зырянова.

Ранее риелтор Константин Апрелев предостерег россиян от покупок жилья в новостройках. Он рассказал, что это стоит делать только в том случае, если девелопер планирует сдать дома до конца 2023 года.

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Екатерина Подвигина
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