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20:54, 22 ноября 2022Среда обитания

Россиян предостерегли от покупки одного вида жилья

Риелтор Апрелев предостерег россиян от покупки жилья в новостройках

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Покупать жилье в новостройках стоит только в том случае, если девелопер планирует сдать его до конца 2023 года, предостерег россиян риелтор Константин Апрелев. Его слова приводит «Радио 1».

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации покупателям нужно тщательнее выбирать объекты, так как застройщики могут обанкротиться. «Гражданам стоит быть осмотрительными. Приобретать жилье в новостройках имеет смысл, если в проектной декларации объекта срок ввода дома в эксплуатацию планируется на ближайший год, а не позже», — заявил Апрелев.

В то же время на рынке вторичного жилья цены снизились в соответствии со спросом. Первичный рынок старался удержать стоимость недвижимости на прежнем уровне, однако многие покупатели предпочли «вторичку» из-за более привлекательных цен и возможности начать пользоваться жильем сразу.

В октябре спрос на новостройки в Москве снизился на 28 процентов и достиг уровня 2016 года. В среднем в 2022 году на сделки с новостройками пришлось 38 процентов от общего объема заключенных в столице договоров.

Александра Качан
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