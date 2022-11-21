Москвичи отвернулись от одного вида жилья

«Циан»: доля сделок с новостройками в Москве снизилась до 28%

В октябре доля сделок с новостройками в Москве снизилась до уровня 2016 года, достигнув 28 процентов. О том, что жители столицы отвернулись от одного вида жилья, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Циан».

В среднем в 2022 году на сделки с новостройками пришлось 38 процентов от общего объем заключенных в Москве договоров. При этом предложение «первички» выросло в полтора раза по сравнению с 2016 годом. По словам экспертов, в текущем году покупатели впервые стали больше интересоваться вторичным жильем при наличии доступной ипотеки.

После объявления частичной мобилизации количество договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке столицы упало на 39 процентов, несмотря на господдержку. В то же время число переходов прав собственности на вторичном рынке выросло на 11 процентов.

Заявление Минфина о возможном завершении льготной ипотеки на новостройки в конце 2022 года может сместить спрос в пользу нового жилья, но только временно. «На рынок выйдут те, кто планировал покупку "первички" в 2023 году, но с учетом удорожания ипотеки решит перенести сделку на ранний срок. Но в целом у новостроек становится все меньше преимуществ перед вторичным рынком из-за опережающего доходы роста цен на жилье», — пояснил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

В октябре количество заключенных в Москве ДДУ оказалось наименьшим с начала 2022 года. Всего было заключено 4,6 тысячи сделок — на 40 процентов меньше, чем в сентябре.