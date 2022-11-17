Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:52, 17 ноября 2022Среда обитания

Москвичи отвернулись от покупки новых квартир

«Метриум»: число заключенных ДДУ в октябре оказалось минимальным с начала 2022 года

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В октябре 2022 года количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в Москве оказалось наименьшим с начала 2022 года. О том, что жители столицы отвернулись от покупки новых квартир в городе, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Метриум».

За десятый месяц нынешнего года застройщики заключили 4,6 тысячи сделок. Отрицательная динамика показателя относительно сентября составила составила 40 процентов — тогда было зафиксировано 7,7 тысячи ДДУ. По сравнению с октябрем 2021-го в 2022-м параметр упал на 54 процента.

Предыдущий наименьший результат в 2022 году наблюдался в мае — тогда застройщики заключили 4,9 тысячи сделок. За последние пять лет худший результат был зафиксирован во время пандемии коронавируса, в апреле-мае 2020 года — 3,1-3,9 тысячи ДДУ.

Несмотря на наблюдаемое падение на первичном рынке, на вторичном число сделок в октябре относительно сентября увеличилось на 11 процентов, до 11,5 тысячи договоров купли-продажи. Десятый месяц 2022-го стал одним из лучших в 2022-м по количеству заключенных сделок — больше было только весной. По словам экспертов, положительная динамика обусловлена активностью ипотечных покупателей, а также наличием скидок на готовые квартиры, которые предлагают владельцы жилья. Эксперты предполагают, что образовавшийся дисбаланс в спросе между первичным и вторичным рынками скоро восстановится.

В ноябре эскперты компании «Этажи» пришли к выводу о том, что в декабре 2022 года спрос на новостройки в связи с ограничением выдачи ипотеки от застройщика с околонулевыми ставками может повыситься на 15-20 процентов. Они добавили, что после объявления о прекращении действия различных ипотечных программ интерес к ним обычно резко повышался.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Польша не позволит Украине участвовать в расследовании ракетного инцидента
Анна Семенович раскрыла свою главную фобию
Названо главное условие для успешного похудения без диет
Раскрыты стабилизирующие климатические процессы Земли механизмы
Москвичи отвернулись от покупки новых квартир
Женщина застряла на горке на глазах у сына и сбросила 62 килограмма
Двоих российских студентов осудят за изнасилование 15-летней одногруппницы
Дочь Джонни Деппа снялась в белье для журнала Elle
Нагиев назвал условие возвращения в шоу «Голос»
В Черкасской области пропадет свет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.