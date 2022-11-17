Москвичи отвернулись от покупки новых квартир

«Метриум»: число заключенных ДДУ в октябре оказалось минимальным с начала 2022 года

В октябре 2022 года количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в Москве оказалось наименьшим с начала 2022 года. О том, что жители столицы отвернулись от покупки новых квартир в городе, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Метриум».

За десятый месяц нынешнего года застройщики заключили 4,6 тысячи сделок. Отрицательная динамика показателя относительно сентября составила составила 40 процентов — тогда было зафиксировано 7,7 тысячи ДДУ. По сравнению с октябрем 2021-го в 2022-м параметр упал на 54 процента.

Предыдущий наименьший результат в 2022 году наблюдался в мае — тогда застройщики заключили 4,9 тысячи сделок. За последние пять лет худший результат был зафиксирован во время пандемии коронавируса, в апреле-мае 2020 года — 3,1-3,9 тысячи ДДУ.

Несмотря на наблюдаемое падение на первичном рынке, на вторичном число сделок в октябре относительно сентября увеличилось на 11 процентов, до 11,5 тысячи договоров купли-продажи. Десятый месяц 2022-го стал одним из лучших в 2022-м по количеству заключенных сделок — больше было только весной. По словам экспертов, положительная динамика обусловлена активностью ипотечных покупателей, а также наличием скидок на готовые квартиры, которые предлагают владельцы жилья. Эксперты предполагают, что образовавшийся дисбаланс в спросе между первичным и вторичным рынками скоро восстановится.

В ноябре эскперты компании «Этажи» пришли к выводу о том, что в декабре 2022 года спрос на новостройки в связи с ограничением выдачи ипотеки от застройщика с околонулевыми ставками может повыситься на 15-20 процентов. Они добавили, что после объявления о прекращении действия различных ипотечных программ интерес к ним обычно резко повышался.