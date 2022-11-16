Спросу на новостройки предсказали резкий рост

«Этажи»: спрос на новостройки в ипотеку по околонулевым ставкам резко вырастет в декабре

В декабре 2022 года спрос на ипотеку от застройщиков с околонулевыми ставками может вырасти на 15-20 процентов после заявления Центробанка (ЦБ) о том, что выдача подобных кредитов с 2023 года будет ограничена. Подобное предсказание озвучили аналитики компании «Этажи», пишут «Известия».

ЦБ объяснил принятие решения об ограничении выдачи ипотеки с околонулевыми ставками тем, что подобные программы оказывают влияние на рост цен на новые квартиры, так как застройщик оплачивает комиссию банкам за снижение процентной ставки по кредиту. Другой причиной стало то, что у заемщиков и банков из-за изначально завышенной стоимости залога возникают риски.

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, популярность ипотеки от застройщиков, обеспечившая около половины заявок на покупку квартир в новостройках, была обусловлена тем, что для некоторых покупателей было важно снизить размер ежемесячных платежей и общую переплату по кредиту. Кроме того, определенную роль сыграл психологический фактор низкой процентной ставки. Однако эксперт объяснила, что некоторые покупатели после проведения расчетов по размеру переплаты, досрочному погашению и реальным сроком выплаты отказывались от оформления ипотеки с околонулевой ставкой и выбирали стандартную программу кредитования с более высокой процентной ставкой.

Специалист добавила, что после объявления о прекращении действия различных ипотечных программ интерес к ним обычно резко повышался, и ситуация с пользовавшейся спросом ипотекой от застройщика может не стать исключением. Среди других возможных последствий ограничения выдачи ипотеки с околонулевыми ставками глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева выделила снижение спроса на жилье, темпов ввода и старта новых проектов, а также уменьшение средних площадей квартир.

Решетникова отметила, что сейчас потенциальные заемщики все больше заинтересованы в получении индивидуальных условий кредитования, поэтому в будущем ипотечной сфере в России стоит трансформироваться до того состояния, когда каждому человеку будут подбирать его собственные условия кредитования в соответствии с размером и стабильностью его доходов, ликвидностью жилья и кредитной историей. Она также подчеркнула необходимость введения специальной ипотечной ставки для слабо защищенных слоев населения.

В ноябре в Ассоциации банков России предложили Центробанку ввести минимальный порог ставок для ипотеки, по которой предусмотрены очень низкие ставки. В числе нескольких способов ставку предложили установить на уровне не ниже двух третей от базовой ставки соответствующей программы.