В России предложили ввести минимум для ставок по ипотеке

РБК: в АБР предложили ввести минимальный порог для ипотеки с низкими ставками

В Ассоциации банков России (АБР) предложили Центробанку ввести минимальный порог ставок для ипотеки, по которой предусмотрены очень низкие ставки. Об этом сообщает РБК.

Представители АБР составили предложение после того, как регулятор заявил о рисках при подобных кредитах и пообещал их регулировать. Банки согласились на административные методы и отметили, что проблемы могут возникнуть в самом начале срока кредита, если собственник не сможет вносить платежи. В итоге суммы от быстрой реализации будет недостаточно, а заемщик окажется в долгу.

Для решения вопроса в АБР предложили рассчитать минимальный размер ставки по ипотеке от застройщиков. В числе нескольких способов ставку предложили установить на уровне не ниже двух третей от базовой ставки соответствующей программы. «Застройщики с банками могут оставить сверхнизкие ставки только для отдельных объектов, продавцы могут предлагать варианты не со сниженными ставками, а со скидками на объект или, например, вносить вместо заемщиков платежи по ипотеке какой-то период времени», — объяснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Ранее в организации «Деловая Россия» заявили, что отмена ипотеки с экстремально низкими ставками (до 0,01 процента годовых) связана с риском того, что жилье станет менее доступным. В итоге это приведет к сокращению спроса в стране и банкротству компаний.