Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:23, 3 ноября 2022Среда обитания

В России предложили ввести минимум для ставок по ипотеке

РБК: в АБР предложили ввести минимальный порог для ипотеки с низкими ставками

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ассоциации банков России (АБР) предложили Центробанку ввести минимальный порог ставок для ипотеки, по которой предусмотрены очень низкие ставки. Об этом сообщает РБК.

Представители АБР составили предложение после того, как регулятор заявил о рисках при подобных кредитах и пообещал их регулировать. Банки согласились на административные методы и отметили, что проблемы могут возникнуть в самом начале срока кредита, если собственник не сможет вносить платежи. В итоге суммы от быстрой реализации будет недостаточно, а заемщик окажется в долгу.

Материалы по теме:
Около нуля. В России набирает популярность «бесплатная ипотека». Поможет ли она купить квартиру дешевле?
Около нуля.В России набирает популярность «бесплатная ипотека». Поможет ли она купить квартиру дешевле?
12 июля 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Для решения вопроса в АБР предложили рассчитать минимальный размер ставки по ипотеке от застройщиков. В числе нескольких способов ставку предложили установить на уровне не ниже двух третей от базовой ставки соответствующей программы. «Застройщики с банками могут оставить сверхнизкие ставки только для отдельных объектов, продавцы могут предлагать варианты не со сниженными ставками, а со скидками на объект или, например, вносить вместо заемщиков платежи по ипотеке какой-то период времени», — объяснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Ранее в организации «Деловая Россия» заявили, что отмена ипотеки с экстремально низкими ставками (до 0,01 процента годовых) связана с риском того, что жилье станет менее доступным. В итоге это приведет к сокращению спроса в стране и банкротству компаний.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме
В МИД Украины прокомментировали возобновление зерновой сделки
Украина обесточила две линии Запорожской атомной электростанции
Названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем в новостройках
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем
Турция уличила Финляндию и Швецию в отказе от выдачи террористов
Губернатор Севастополя раскрыл подробности поисков выброшенных в море дельфинов
Канадский хоккеист-чемпион описал жизнь в России фразой «глоток свежего воздуха»
В Совфеде заявили о поддержке перехода на двухлетнюю службу в армии
Киев отказался признавать использование зернового коридора в военных целях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.