Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:11, 3 ноября 2022Среда обитания

Названы риски при отмене ипотеки с низкими ставками

«Деловая Россия»: отмена ипотеки с низкими ставками может снизить доступность жилья

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Отмена ипотеки с экстремально низкими ставками (до 0,01 процента годовых) связана с риском того, что жилье станет менее доступным. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление организации «Деловая Россия».

Весной банки стали массово субсидировать ипотеку для своих проектов под 0,01–2 процентов годовых на 10–30 лет. Однако спустя время в Центробанке заявили, что подобные условия увеличивают нагрузку на покупателей и приводят к повышению стоимости квартир. Тогда регулятор пообещал принять меры для регулирования ситуации.

Материалы по теме:
Около нуля. В России набирает популярность «бесплатная ипотека». Поможет ли она купить квартиру дешевле?
Около нуля.В России набирает популярность «бесплатная ипотека». Поможет ли она купить квартиру дешевле?
12 июля 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Представители «Деловой России» назвали возможные последствия отмены подобной схемы, отметив, что она может снизить доступность квартир. В итоге это приведет к сокращению спроса в стране и банкротству компаний в строительной сфере, включая подрядчиков и производителей стройматериалов.

Ранее в октябре финансовый регулятор пояснил, что околонулевые ставки достигаются за счет завышения цены квартиры на величину комиссии (до 20-30 процентов), которую застройщик выплачивает банку для компенсации выпадающих доходов. Центробанк заявил о намерении ограничивать распространение подобных схем кредитования.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Москвичам спрогнозировали зиму холоднее предыдущей
В России предложили создать министерство информации и пропаганды
Названы риски при отмене ипотеки с низкими ставками
Лидер группы «Орден Славы» назвал конфликт на Украине заговором дьявола
Австралийские пожарные разделись для благотворительного календаря в 30-й раз
Российские авиакомпании и аэропорты начнут ежедневно отчитываться о безопасности
Находящаяся семь месяцев в коме женщина родила здорового ребенка
Samsung рассказала о первом складном iPhone
Блогер Эдвард Бил вышел из колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.