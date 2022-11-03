Названы риски при отмене ипотеки с низкими ставками

«Деловая Россия»: отмена ипотеки с низкими ставками может снизить доступность жилья

Отмена ипотеки с экстремально низкими ставками (до 0,01 процента годовых) связана с риском того, что жилье станет менее доступным. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление организации «Деловая Россия».

Весной банки стали массово субсидировать ипотеку для своих проектов под 0,01–2 процентов годовых на 10–30 лет. Однако спустя время в Центробанке заявили, что подобные условия увеличивают нагрузку на покупателей и приводят к повышению стоимости квартир. Тогда регулятор пообещал принять меры для регулирования ситуации.

Представители «Деловой России» назвали возможные последствия отмены подобной схемы, отметив, что она может снизить доступность квартир. В итоге это приведет к сокращению спроса в стране и банкротству компаний в строительной сфере, включая подрядчиков и производителей стройматериалов.

Ранее в октябре финансовый регулятор пояснил, что околонулевые ставки достигаются за счет завышения цены квартиры на величину комиссии (до 20-30 процентов), которую застройщик выплачивает банку для компенсации выпадающих доходов. Центробанк заявил о намерении ограничивать распространение подобных схем кредитования.