ЦБ назвал риски ипотеки с низкими ставками

ЦБ: ипотека с околонулевыми ставками несет риски для заемщиков и всей финансовой системы

Ипотека с субсидией от застройщиков по экстремально низким ставкам (до 0,01 процента годовых) несет риски для заемщиков, банков и всей финансовой системы. Опасности подобных кредитов на жилье назвал российский Центробанк (ЦБ).

Финансовый регулятор пояснил, что околонулевые ставки достигаются за счет завышения цены квартиры на величину комиссии (до 20-30 процентов), которую застройщик выплачивает банку для компенсации выпадающих доходов. Среди прочих факторов в ЦБ назвали реинвестирование банком полученной от застройщика комиссии и использование субсидируемой ставки от государства — такие продукты в большинстве случаев комбинируются с госпрограммами.

Льготная ипотека от застройщика кажется людям выгодной из-за снижения ежемесячных платежей, отметили в ведомстве. Однако цена приобретаемой недвижимости оказывается существенно завышенной. Кроме того, при необходимости продать жилье (например, в случае потери дохода или переезда) это будет трудно сделать без убытка — вырученных средств может не хватить для погашения кредита.

Также при досрочном погашении такого кредита расходы заемщика выше, чем при классической ипотеке. В ЦБ предупредили, что некоторые банки могут недооценивать процентные и кредитные риски, а искусственно завышенная стоимость объектов создает ложные ориентиры для всего рынка.

Центробанк намерен ограничивать распространение подобных схем кредитования. Среди возможных мер рассматривают введение по этим ипотечным программам повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня.

Говоря о перспективе запрета околонулевой ипотеки, представители рынка предположили, что это не обвалит продажи недвижимости, но может сказаться на покупательском спросе. Сейчас на такие программы приходится около трети ипотечных сделок. «Потенциальное прекращение выдачи кредитов с ультранизкими ставками может повлиять на спрос при покупке недвижимости в столице, потому что за ее пределами околонулевые ставки встречаются не так часто», — пояснила председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.