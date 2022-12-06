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14:36, 6 декабря 2022Россия

Российские войска заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВС России заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении после успешных наступательных действий. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, с выгодных рубежей российским войскам удалось уничтожить более 80 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме пехоты и артиллерии, удары по ВСУ наносила и авиация.

Представитель оборонного ведомства отметил, что ВС России, помимо живой силы противника, удалось уничтожить несколько единиц техники.

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«В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено (...) два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа», — рассказал Конашенков.

Ранее Минобороны отчиталось о поражении семи пунктов управления ВСУ.

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Марк Леонов
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