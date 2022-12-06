Российские войска заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВС России заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении после успешных наступательных действий. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, с выгодных рубежей российским войскам удалось уничтожить более 80 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме пехоты и артиллерии, удары по ВСУ наносила и авиация.

Представитель оборонного ведомства отметил, что ВС России, помимо живой силы противника, удалось уничтожить несколько единиц техники.

«В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено (...) два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа», — рассказал Конашенков.

Ранее Минобороны отчиталось о поражении семи пунктов управления ВСУ.