Минобороны отчиталось о поражении семи пунктов управления ВСУ

Минобороны заявило, что российские войска поразили семь пунктов управления ВСУ

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией российских Вооруженных сил (ВС) за сутки были поражены семь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 5 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что цели ВС России находились в районах населенных пунктов Кругляковка, Кисловка, Крахмальное, Тоненькое, Торское, Ивано-Дарьевка и Водяное.

Кроме того, ВС России нанесли поражение 72-м артиллерийским подразделениям ВСУ, а также живой силе и военной технике в 193 районах.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России поразили пункт временной дислокации формирования украинских военных около населенного пункта Диброва, расположенного в Донецкой народной республике.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.