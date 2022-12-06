На первый в России завод СПГ пригласят туристов

Завод СПГ «Пригородное» на Сахалине ведет работу над созданием экскурсионных маршрутов

Первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Пригородное» на Сахалине начнет приглашать туристов на экскурсии. Об этом пишет ТАСС.

«Компания "Сахалинская энергия"» (Sakhalin Energy) присоединилась к команде промышленного акселератора Агентства стратегических инициатив (АСИ) и решила сделать производственный комплекс «Пригородное» частью единого промышленно-туристического кластера.

Так, в рамках промышленного маршрута туристы могут посетить производственный комплекс. Отмечается, что в настоящее время ведется работа над созданием экскурсионной карты. Планируется разработать форматы посещения для школьников, профориентационные и бизнес-миссии.

Производственный комплекс «Пригородное» занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа. Извлекаемые запасы оцениваются в 150 миллионов тонн нефти и 500 миллиардов кубометров природного газа.

Ранее в марте сообщалось, что на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) открылся уникальный центр, в котором будут готовить экскурсоводов по промышленному туризму. В рамках обучения специалисты смогут повысить квалификацию и получить соответствующий сертификат.