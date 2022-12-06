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10:32, 6 декабря 2022Россия

Российская студентка покончила с собой после суицида избитой матерью подруги

В Комсомольске-на-Амуре студентка покончила с собой после суицида избитой матерью подруги

Фото: Telegram-канал Amur Mash

В Комсомольске-на-Амуре студентка колледжа совершила самоубийство спустя несколько дней после суицида 15-летней подруги. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации издания, ученица девятого класса местной инженерной школы покончила с собой 7 ноября. Как пишут авторы поста, подростка из-за плохих оценок избивала мать. О своих переживаниях девочка рассказала в предсмертной записке. Школьница также попросила впустить к ней в комнату близкую подругу, первокурсницу колледжа информационных технологий и сервиса, чтобы она смогла взять себе на память принадлежащую погибшей вещь.

Через 10 дней тело студентки нашли в подъезде жилого дома. По информации канала, она также совершила самоубийство.

Ранее в Калининградской области покончил с собой восьмиклассник. Как стало известно, после разговора с матерью о вреде курения вейпа ребенок ушел в лес, где позже его тело нашел старший брат.

Похожая история произошла в августе в Екатеринбурге. Россиянин попросил своего 17-летнего сына убраться в комнате и вымыть посуду. Это привело к ссоре, после которой мужчина вышел из комнаты, а спустя время обнаружил подростка мертвым.

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Константин Лысяков
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