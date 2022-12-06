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16:02, 6 декабря 2022Экономика

Еврокомиссия наметила содержание нового пакета санкций против России

FT: Еврокомиссия предложила запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России
СюжетСанкции против России:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Еврокомиссия наметила содержание нового, девятого пакета санкций против России, предложив включить в него запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор, пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением.

Санкции против горнодобывающей промышленности России будут иметь ряд исключений для конкретных видов продукции. В девятый пакет также войдут усиление контроля за экспортом технологий, необходимых России для производства оружия, запрет на операции еще с тремя российскими банками и ограничения против еще 180 физических лиц.

Европейские чиновники намерены с помощью новых санкций подорвать экономику России и тем самым снизить ее возможности финансировать продолжение военных действий на Украине. Источники Financial Times сообщают, что в ЕС планируют обсудить содержание девятого пакета ограничений с государствами-членами в ближайшие дни и надеются согласовать его к концу следующей недели.

5 декабря вступил в силу один из предшествующих пакетов санкций, предполагающий запрет на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза. Параллельно с этим вступает в силу решение о запрете на перевозку и страхование российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

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Данил Дмитриев
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