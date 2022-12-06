Мошенники придумали схему для россиян-скептиков

Юрист Соловьев: мошенники начали высылать людям заявления на кредит с поддельной подписью

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новой схеме обмана граждан с «банковской службой безопасности». О ней он сообщил агентству «Прайм».

Эксперт пояснил, что телефонные мошенники звонят потенциальной жертве, выдавая себя за сотрудников банка, и предупреждают об оформлении кредита на ее имя. Для того, чтобы усыпить бдительность, злоумышленники присылают человеку в мессенджерах фотографию заполненного заявления, где указаны его персональные данные, а также стоит поддельная подпись.

В такой момент, по словам Соловьева, жертва теряет способность критически мыслить. «Такие "доказательства" в большинстве случаев убеждают будущих потерпевших — и они спешно соглашаются помочь установить истину. И, следуя инструкциям аферистов, переводят накопленные за годы денежные средства на "безопасный" счет», — отметил юрист. Он напомнил, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не отправляют копии документов в мессенджерах.

Ранее сообщалось, что кибермошенники похитили у россиян почти четыре миллиарда рублей в третьем квартале. Уточнялось, что в прошлом году сумма украденного составляла на 24 процента меньше.