Мать научила дочь ходить в рваных джинсах в школу вопреки дресс-коду

Блогерша Дженни Аллин научила дочь ходить в рваных джинсах в школу вопреки дресс-коду

Блогерша Дженни Аллин научила дочь ходить в рваных джинсах в школу вопреки дресс-коду. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом jennieallyn рассказала, что учителя сделали ее ребенку замечание из-за внешнего вида. «Доброе утро, мамы. Это штаны, в которых моя дочь вчера ходила в школу», — сказала женщина. Затем она показала снимок джинсов ее дочери. На размещенном кадре видно, что на них имеются потертости и дыры на коленях. «Да, они порваны. Это против дресс-кода. Ей сделали выговор не за сами дыры на штанах, а за голые ноги под ними», — отметила мать.

В связи с этим родительница нашла решение данной проблемы и посоветовала зрителям надевать под подобные вещи колготки телесного цвета. Кроме того, она пояснила, что многие дети в школе, которые учатся вместе с ее дочерью, подкладывают под джинсы листы бумаги. «Чтобы было ясно, дело не в самих рваных штанах, а в том, что видно обнаженную кожу», — сказала Аллин в конце ролика.

Подписчики поблагодарили юзершу за лайфхак. «Дженни, мне нравится, что ты это делаешь! Правила важны, но некоторые не несут в себе никакого смысла», «Моя школа не разрешает нам носить джинсы с зашитыми дырками… Я ненавижу дресс-код», — высказывались они.

Ранее студентка Тиффани раскрыла способ носить откровенные наряды в офисе вопреки дресс-коду. В начале видео пользовательница сети к никнеймом tinytiffani предстала перед подписчиками в черной кофте, оформленной высоким воротом. Затем девушка направила камеру на свои ноги. На кадрах видно, что низ ее наряда составляет короткая клетчатая юбка с двумя разрезами. «Вы можете надеть водолазку и кофту с длинными рукавами, и люди потом скажут: "Боже мой, она совершенно уместна"», — посоветовала она.