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08:30, 1 декабря 2022Ценности

Студентка раскрыла способ носить откровенные наряды в офисе вопреки дресс-коду

Студентка Тиффани посоветовала носить в офис короткие юбки и водолазки с длинными рукавами

Кадр: @tinytiffani

Студентка Тиффани раскрыла способ носить откровенные наряды в офисе вопреки дресс-коду. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео пользовательница сети к никнеймом tinytiffani предстала перед подписчиками в черной кофте, оформленной высоким воротом. «Это мой совет, как носить все, что угодно в офис, и не получить за это выговор. В первую очередь, подумайте о том, как вы будете выглядеть за письменным столом», — сказала она.

Затем девушка направила камеру на свои ноги. На кадрах видно, что низ ее наряда составляет короткая клетчатая юбка с двумя разрезами. «Вы можете надеть водолазку и кофту с длинными рукавами, и люди потом скажут: "Боже мой, она совершенно уместна"», — посоветовала она.

Зрители оценили лайфхак блогерши, поблагодарив ее в комментариях под постом. «Отличный совет. Пожалуй, я попробую этот метод», «Я бы хотел работать у вас на работе», — высказывались они.

В октябре эксперт по этикету, основательница агентства по подбору персонала Polo & Tweed и профессиональный рекрутер Люси Челленджер назвала одежду, в которой не стоит ходить на работу в офис. Специалистка рассказала, что джинсы в данном случае допустимы, но в первую очередь необходимо учесть их цвет и крой. Кроме того, неподходящей для офиса одеждой, по мнению Челленджер, являются короткие юбки и откровенные декольте.

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Мария Винар
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