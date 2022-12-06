Си Цзиньпин посетит Саудовскую Аравию

Председатель КНР Си Цзиньпин будет находиться в Саудовской Аравии с визитом 7-9 декабря

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию, пишет саудовское агентство SPA.

Отмечается, что Си Цзиньпин посетит страну по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с 7 по 9 декабря. В ходе визита пройдет саудовско-китайский саммит под председательством глав двух государств.

Ранее стало известно, что объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в США и Китай резко упал в ноябре по сравнению с прошлым месяцем. Поставки сырой нефти из королевства в КНР снизились до 1,6 миллиона баррелей в день в прошлом месяце с 1,9 миллиона баррелей в день в октябре.