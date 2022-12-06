Россиянам назвали стоимость проживания в лучших отелях Сочи на Новый год

TourDom: неделя проживания в «Сочи Парк» в новогодний период обойдется от 29 тысяч рублей

Стоимость проживания в отелях Сочи в новогодний период начинается от 29 тысяч рублей на двоих туристов за семь ночей. Актуальную стоимость размещения в гостиницах курортного города россиянам назвали специалисты портала TourDom.

Так, в трехзвездочном комплексе «Сочи Парк» неделя с заездом 30 декабря будут стоить 29 тысяч рублей для двоих туристов. В четырехзвездочной «Жемчужине» аналогичная по продолжительности поездка с заселением 19 декабря обойдется от 50 тысяч рублей, двухразовое питание включено в цену. При этом отмечается, что на даты с 30 декабря по 6 января доступно только две категории номеров, минимальная стоимость проживания с завтраками — 91 тысяча рублей.

В лучших отелях Сочи на Новый год цены вырастают в 1,5-4 раза. Например, в Radisson Collection Paradise Resort & SPA недельный отдых на двоих с завтраками в середине декабря стоит минимум 127 тысяч рублей, а в новогодний период — уже 197 тысяч. Пятизвездочный Marriott Sochi Krasnaya Polyana предлагает отдохнуть с 19 декабря в среднем за 130 тысяч рублей, а заезд с 30 декабря обойдется почти в 713 тысяч рублей.

«Одним из самых бюджетных предложений в декабре без захвата новогодних праздников можно назвать номера в "Бархатных сезонах". Есть варианты как за 12 тысяч рублей на двоих, так и 18 тысяч рублей без питания. На цену влияет расположение. На Новый год нужно заплатить от 25,4 тысячи в "Семейном" квартале и от 36 тысяч рублей — в "Екатерининском". Стоимость выросла в два раза», — уточняют в TourDom.

Ранее в ноябре сообщалось, что выгоднее всего покупать билеты на Новый год с датами для вылета 24-25 декабря и 2-4 января. По данным экспертов, туристам, желающим провести Новый год вне дома, еще доступны для покупки недорогие билеты по российским и зарубежным направлениям, которые в среднем стоят меньше, чем в прошлом году.