Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов

Стоматолог Золотницкий рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов

Стресс может повлиять на здоровье зубов, так как во время этого состояния наблюдается гиперфункция жевательных мышц, что приводит к повышенной стираемости зубов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал главный внештатный специалист по стоматологии Департамента здравоохранения Москвы, профессор Игорь Золотницкий.

Также при стрессе меняется количество (и качество) выделяемой слюны, что приводит к ускоренному развитию кариеса, стоматита и других заболеваний органов рта Игорь Золотницкий стоматолог

На здоровье зубов, по его словам, могут влиять и сопутствующие заболевания. Среди них заболевания желудочно-кишечного тракта, слюнных желез, болезни психического и нервного характера и другие.

Кроме того, на проблемы с зубами могут влиять гены. Так, наследственными могут быть нарушения эмали зубов, дентина, размера челюстей, их положения. «На долю генетических аномалий зубочелюстной системы приходится около 25 процентов от всех зубочелюстных аномалий. В современной стоматологии их насчитываются десятки – изменения их формы, строения твердых тканей, цвета, размеров, количества зубов, нарушения сроков прорезывания зубов», — поделился Золотницкий.

Следует помнить, что ребенок наследует генетическую информацию не только от родителей, но и от предыдущих поколений, отметил профессор. При этом сами гены проявляют себя по-разному в зависимости от внешних факторов и сочетаний родительских генотипов.

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